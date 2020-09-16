«ذا سيغناتور».. قصص المشاهير وآخر صيحات الموضة «رقمياً»

باقة منوعة من صيحات الموضة، تجتمع في قالب جاذب، مع أخبار وقصص المشاهير في عالم الفن والموضة، يضيء عليها برنامج «ذا سيغناتور» (The Signature)، الذي ينطلق بعد غد، على منصات شبكة روتانا الإلكترونية، بالاشتراك والتعاون مع «شي إن»، ليكون محطة ثابتة لجميع محبي الأزياء ومتتبعي أخبار النجوم ومشاهير السوشيال ميديا.

وتستضيف مدونة الموضة زينة لؤي، في حلقات البرنامج الـ12، ضيوفاً عديدين، تستعرض معهم أذواقهم المختلفة في ما يخص تنسيق الملابس، وروتينهم الجمالي وكيفية اعتمادهم واخيتارهم لآخر الأنماط في عالم الموضة.

يتخلل البرنامج عدد من الألعاب المسلية والتحديات التي سيخضع لها الضيوف. ومن بين المشاركين في حلقات البرنامج: الفنانة ديما بياعة، خبيرة المكياج هديل العزاوي، الإعلامي نورالدين، مدونات الموضة: روان بن حسين وأصالة كامل وسارة المدني.

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