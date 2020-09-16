الأمن المصري يقبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة "استخدام طفلتيهما في الفيديوهات الخاصة بهما"، داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

وكان مصدر داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، كشف عن قرار نيابة البساتين، فيما يخص الفيديو الأخير "لليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته، بحق طفلتهما، الذي أثار غضب الكثيرين.

وجاء قرار نيابة البساتين الجزئية عقب التحقيق في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتكليف أخصائي من خط نجدة الطفل، لتقديم تقرير بحث حول حالة الطفلة إيلين.

واعتاد "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب ارتكاب أفعال بحق طفلتهما تثير الغضب، في فيديوهات يبثانها، وكان آخرها الفيديو الذي أوضح رعب الرضيعة من ملامح والدتها، إذ لونت وجهها باللون الأسود ودخلت الصغيرة في حالة بكاء وصراخ.

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