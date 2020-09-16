بالفيديو.. الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية إلى المدار من البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

أرسلت الصين بنجاح تسعة أقمار اصطناعية إلى مدار مخطط له من البحر الأصفر أمس الثلاثاء.

وانطلقت الأقمار الاصطناعية التسعة التابعة لمجموعة جيلين 1 قاوفن 03-1 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش -11، وهو أول صاروخ صيني يطلق من البحر، في الساعة 9:23 صباحا (بتوقيت بكين).

تم تطوير الأقمار الصناعية من قبل شركة تشانغ قوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وسيتم استخدام ثلاثة من الأقمار الصناعية لتصوير الفيديو، أحدها لمنصة مشاركة الفيديو الشعبية في الصين بيليبيلي والآخر لمحطة وطنية للبث CCTV، بحسب (إذاعة الصين الدولية)

وفي الوقت نفسه، فإن الأقمار الستة الأخرى هي أقمار صناعية للتصوير الكانس.

ويتميز القمر الاصطناعي لمنصة بيليبيلي بتكلفة تطوير منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة علاوة على انه خفيف الوزن وعالي الدقة. وتم تصميمه لتصوير مقاطع فيديو وصور للعلوم الشعبية.

ويمكن للقمر الاصطناعي الحصول على مقاطع فيديو وصور ملونة بدقة أعلى من 0.98 متر. وسيتم استخدام البيانات لإنشاء مقاطع فيديو شهيرة تغطي مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والتاريخ والتعليم، وسيتم إصدارها على بيليبيلي.

وستوفر الأقمار التسعة بيانات الاستشعار عن بعد لمسح موارد الأراضي والتخطيط الحضري وخدمات مراقبة الكوارث في الصين.

وأجرى مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية مهمة الإطلاق.

وتم تطوير صاروخ لونغ مارتش - 11 من قبل شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وهو الصاروخ الوحيد من بين سلسلة صواريخ لونغ مارتش الصينية الذي يستخدم وقودًا صلبًا، وسيستخدم بشكل أساسي لحمل الأقمار الاصطناعية الصغيرة ويمكنه أخذ أقمار اصطناعية متعددة إلى المدار في نفس الوقت.

وكان الإطلاق الذي تم في أمس الثلاثاء هو الـ 346 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش.

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