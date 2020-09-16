هيكل صناعي يزيد قوة الإنسان 20 مرة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «ساركوس روبوتيكس» المنتجة للهياكل الخارجية عن طرح روبوتات هياكل خارجية جديدة في الأسواق تزيد من قوة المستخدم بمقدار 20 مرة.

وبحسب مبتكري الهيكل، سيتم طرح هيكل يغطي جسم المستخدم بالكامل ويسمح له بالعمل عدة ساعات دون الحاجة إلى شحن. وتساعد الهياكل الجديدة على تسهيل عملية رفع الأثقال، بمعنى أن كيس الأسمنت البالغ وزنه 50 كيلوغراماً، يمكن لعامل البناء رفعه بسهولة كما لو أنه يرفع حجراً وزنه 2.5 كيلوغرام.

وتؤكد الشركة المنتجة أن الهيكل الخارجي يكرر حركات الإنسان في الوقت الفعلي دون إبطاء، ويسمح بالقيام بمختلف الحركات، حيث إن له 24 درجة من الحرية. ويمكن للمستخدم ارتداء الهيكل أو خلعه خلال 30 ثانية فقط.

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