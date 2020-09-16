مقبرة من العصور الوسطى تحت مرآب

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف علماء الآثار في وسط بولندا مقبرة تعود إلى العصور الوسطى، حيث عثروا على بقايا هياكل عظمية لما يقرب من 300 شخص.

وجرى الاكتشاف المخيف في مدينة بلوك، في بولندا، حيث ظلت مقبرة القرن الحادي عشر مخبأة تحت منطقة سكنية ومرآب للسيارات. ويعتقد علماء الآثار الذين ينقبون في الموقع، أنها تغطي مساحة تصل إلى 10 أفدنة.

وكشفت جهودهم الأخيرة عن 187 حفرة للدفن، إضافة إلى اكتشاف العام الماضي البالغ 78 حفرة. وحتى الآن، انتشل 276 هيكلاً عظمياً من الأرض، ولكن من المتوقع العثور على المزيد. وقال د.توماس كوردالا، كبير علماء الآثار ونائب مدير متحف «ماسوفيان» في بلوك: «نقترب من نهاية أعمال هذا العام. ولم يتبق لدينا سوى نصف فدان لنتعمق فيه».

وأضاف: «إذا قمنا بتضمين المدافن التي وجدناها قبل عام، وكذلك قبل أربع سنوات، فإن عدد القبور التي أكدناها حتى الآن هو 276». وأوضح أنه عُثر على نحو 30 % من الأفراد المدفونين في مقابر ميسورة إلى حد ما. وسمحت العناصر للعلماء بتأريخ المقبرة إلى فترة العصور الوسطى المبكرة، بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر.

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