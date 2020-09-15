«مؤسسة الفضاء» ومجموعة السويدي تثريان معارف الأجيال في حقول علوم وتكنولوجيا الفضاء

المصدر: أبوظبي-البيان

وقعت مؤسسة الفضاء، المنظمة العالمية المتخصصة في الدفاع عن قطاعات صناعة الفضاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة السويدي الخاصة ومؤسسة السويدي للأعمال الخيرية في دولة الإمارات، أمس، بهدف بحث تعزيز أواصر الشراكة بين الجانبين وتنظيم البرامج المصاحبة المتخصصة بمجال الفضاء وصناعاته وعلومه، التي ستوفر محتوى تعليميًا وفرصًا للتطوير المهني للطلبة المهتمين وعائلاتهم في الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الشراكة المرتقبة انطلاقًا من حرص الجانبين على تعزيز تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة المعنية بدراسة الفضاء والتبادلات الثقافية الأخرى، عبر تحسين فهم المهارات الأساسية وتطبيقها، وتطوير أوجه التعاون الضرورية لدفع عجلة الاستكشافات المستقبلية في مجال الفضاء، والابتكار التكنولوجي، والنماذج التعليمية، وتطوير القوى العاملة، والتجارة العالمية والفنون.

وفي مناسبة الإعلان عن شراكتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الفضاء والمديرة التنفيذية لمركز الابتكار والتعليم، شلي برونزويك: يشهد العالم نهضة علمية كبيرة في مجال الفضاء، وتتمثل رؤية دولة الإمارات في بناء شراكات متعددة الجنسيات من شأنها أن تلهم كوادر اليوم من المتخصصين ومبتكري الغد، وتتشرف مؤسسة الفضاء بإبرام هذه الشراكة مع مجموعة السويدي الخاصة لتعزيز أوجه التعاون المستقبلية في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، بما يسهم في إثراء جهود استكشاف الفضاء وتحسين حياة الناس على كوكب الأرض.

من جانبه، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجموعة السويدي الخاصة ومؤسسة السويدي للأعمال الخيرية بالإمارات: نلتزم بتطوير مهارات ومعارف المواهب الشابة في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة يقوم على الإبداع والابتكار والمعرفة، وشراكتنا مع مؤسسة الفضاء هي شهادة على ثقتنا في قدرة جيل الشباب على النهوض والمساهمة في بناء مستقبل مشرق.

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