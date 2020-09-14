منقبة سعودية تعمل في صالون حلاقة للرجال وتثير الجدل "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يشاهدون فيديو تظهر فيه شابة سعودية منقبة تعمل في صالون حلاقة للرجال في الطائف حتى انهالوا بالتعليقات المسيئة والسلبية تجاه الفتاة والصالون الذي تعمل فيه.

وبعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير حاولت الفتاة تبرير عملها بأنها تحلق شعر الأطفال دون سن العاشرة فقط، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، وبدأت في ممارسة نشاطها قبل نحو سبعة أشهر. وأوضحت الشابة وفاء أن الصالون تم إغلاقه بسبب عدم تجديد الرخصة وسيستأنف نشاطه بعد التجديد بواسطة البلدية.

وأشارت إلى أن المقطع المتداول فُهم بطريقة خاطئة ومؤذية، لأنه لم يوضح للعامة أن الصالون خاص بالأطفال دون العاشرة، وهو الأمر الذي أثار ضجة وانفعالات سالبة من البعض، «لا ألوم المنفعلين وردودهم على ابنتهم، لكني أعتب على التشكيك وسوء الظن ولن أصبح يوما حلاقة للرجال».

وزادت وفاء أن لا عيب في كل المهن الشريفة سواء للرجل أو المرأة، والأهم هو الإتقان في العمل والأمانة، «أنا وجميع الفتيات السعوديات واجهات لوطننا الغالي، وطالما أنني لم أخرج عن القيم والشرع فسأستمر في عملي وأبقى داعما للوطن».

ويذكر أن مكتب العمل والأمانة في المدينة أغلق الصالون يوم أمس.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز