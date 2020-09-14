شاهد.. الحبار رأسي الأرجل

المصدر: البيان الإلكتروني

هذا الحبار المسمى نوتيلوس بيلوينسيس"Palau Nautilus، تم تصويره في فيديو بواسطة enricsala وmanusanfelix.

يعيش هذا الحبار رأسي الأرجل (ابن عم الأخطبوط والحبار) بشكل أساسي في بالاو وويست كارولين على منحدرات الشعاب المرجانية، التي يتراوح عمقها بين 150 و 300 متر، ولكن يمكن رؤيته في بعض الأحيان في أعماق ضحلة، عند القيام برحلات استكشافية في الليل عندما يقل نشاط الأسماك، بحسب (natgeo).

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