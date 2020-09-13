إطلاق أول مصباح ذكي في العالم يبيد الجراثيم

المصدر: البيان الإلكتروني

كما في المستشفيات والبيئات الطبية أو المناطق التي تحتاج إلى تعقيم دائم، كشفت شركة Lifx الاسترالية عن مصباح ذكي يمكنه تطهير أي شيء تلمسه باستمرار كالهاتف والمفاتيح وحتى غرف المنزل.

وقالت الشركة الاسترالية إنها ستطلق مصباح Lifx Clean LED في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من هذا العام، واصفة إياه بأنه "أول مصباح ذكي مضاد للجراثيم ومبيد للجراثيم في العالم ويعمل كمطهر"، بحسب موقع سي نت.

وتبلغ تكلفة المصباح الذي يبدو المصباح الذي مثل مصابيح واي فاي 70 دولاراً، ويأتي بجميع الألوان والميزات وأدوات التحكم الصوتي التي اعتاد المستخدمون عليها بالفعل.

والجديد في هذه المصابيح هو وجود صمامات ثنائية إضافية يمكن تشغيلها لإصدار ضوء بنفسجي عالي الطاقة، تقول الشركة إنه قادر على قتل أنواع معينة من الجراثيم والبكتيريا، بما في ذلك مسببات الأمراض مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية.

ويستخدم هذا النهج عادة في البيئات الطبية أو المناطق التي تحتاج إلى تعقيم، لكن شركة Lifx تريد دمج المصباح في مفهوم المنزل الذكي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ماكلوشان إلى إن ظهور فيروس كورونا سرع في إطلاق هذا المصباح. ولا يتم تشغيل صمامات الأشعة البنفسجية إلا عند تشغيلها، وفي بقية الوقت يتم تشغيل المصباح بأي ضوء عادي أو أي لون آخر.

ويمكن توصيل المصباح مباشرة مع شبكة الأجهزة المنزلية، كما يمكن التحكم في المصباح وجدولة تغييرات الإضاءة من تطبيق Lifx على أجهزة أندرويد أو أجهزة iOS كما يمكن أيضاً توصيل المصباح بنظام منزل ذكي تابع لجهة خارجية مثل SmartThings و Apple HomeKit أو بمساعد ذكي مثل أليكسا وسيري.

وترى الشركة المنتجة أن هذا المصباح مناسب لاستخدامه في أي مكان من المنزل، ويمكن على سبيل المثال تثبيته على منضدة الحمام وبرمجته لتعقيم الحمام وقتل البكتيريا والجراثيم في المنطقة المحيطة بالدش والمرحاض والمغسلة، ويمكن بالمثل تحويله إلى محطة تطهير للهاتف الذكي والمفاتيح وأي شيء آخر تلمسه بانتظام طوال اليوم.

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