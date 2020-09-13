حيتان حدباء «تزور» نهراً يعجّ بالتماسيح!

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

ضلّت ثلاثة حيتان حدباء، وهو نوع من الحيتان يتّجه عادة إلى أنتركتيكا في هذه الفترة من السنة، مسارها، فانتهى بها المطاف في نهر تنتشر فيه التماسيح في شمالي أستراليا.

ويعتقد العلماء أن اثنين من الحيتان، شوهدا أولاً في نهر أليغايتر ريفر الشرقي في متنزّه كاكادو الوطني، في فترة سابقة من هذا الأسبوع، رجعا إلى البحر.

وما زالت السلطات تراقب حوتاً واحداً على الأقلّ رصد في النهر، بحسب ما أفاد فيتش مويل، أحد مسؤولي المتنزّه.

وكشف مويل أنه «من المرجح أن الحيتان كانت تعود إلى الجنوب وضلّت مسارها».

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