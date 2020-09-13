برج سكني يحتضن «غابة حضرية»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف مهندسون في مكتب «كويشي تاكادا» عن آخر تصاميمهم المعمارية بعنوان «الغابة الحضرية»، وهي عبارة عن برج سكني للاستخدام المشترك، تم تصميمه على حدود المنطقة الثقافية لساوث بريزباين في أستراليا. ويتميز المشروع الذي يرمي لأن يكون البناء السكني الأكثر خضرةً في العالم مجموعة من استراتيجيات التصميم المستدام إضافةً إلى حديقة عمودية كثيفة الخضرة.

يضم البناء المؤلف من 30 طبقة 382 شقة سكنية وسقفاً من طبقتين مع حديقة ومساكن إضافةً لحديقة عامة عند المستوى الأرضي، حيث ترتفع أعمدة أشبه بجذوع الأشجار الضخمة. ويتصور المعماريون عبر هذا المبنى المليء بالضوء مساحةً تصل بين الاختراق الهندسي والمجال العام.

وتهدف المساحة الخضراء للمشروع لتوفير أكثر من مجرد معلم جذاب مع أكثر من 1000 شجرة وما يزيد على عشرين ألف نبتة مختارة من 159 صنفاً أصلياً، لتشكيل واجهات غضة ديناميكية تكون أحد العناصر الفاعلة في تركيبة البناء المستدام وتزيد مستوى التنوع البيئي وتقلص البصمة الإيكولوجية للمدينة.

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