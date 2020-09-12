«كارلزرويه» تظهر بعد 80 عاماً من إغراقها

المصدر: (دبي - البيان)

عُثر قبالة السواحل النرويجية على سفينة «كارلزرويه» النازية التي أغرقت سنة 1940، حيث اكتُشِف حطامها مصادفة على عمق 500 متر تقريباً خلال معاينة سلك كهربائي بحري، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وقال أولي بيتر هوبرستاد، أحد كبار المهندسين في شركة «ستاتنت» المشغّلة للسلك الكهربائي، في تصريحات لوكالة فرانس برس: «في بعض الأحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر يوماً على حطام بهذه الأهمية».

وكانت السفينة الحربية الألمانية البالغ طولها 174 متراً قد أرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد إنزال الجنود في التاسع من أبريل 1940 تعرّضت لهجوم من قبل القوات النرويجية قبل أن تهاجمها غوّاصة بريطانية نسفتها بطوربيد، فقرّرت القوات الألمانية إغراقها قبالة مرفأ كريستيانساند في جنوب النرويج. وقبل ثلاث سنوات، رصدت أجهزة سونار حطاماً بالقرب من كابل عالي التوتر يربط النرويج بالدنمارك، غير أن الوقت لم يتسنّ لـ«ستاتنت» كي تقوم بمزيد من الأبحاث، بحسب ما أفادت الشركة.

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