هنود يطلبون «فدية» لإطلاق تمساح

المصدر: (نيودلهي - أ ف ب)

دب الذعر في نفوس قرويين شمالي الهند بعدما عثروا على تمساح بطول مترين مختبئاً داخل حوض الري في القرية، إلى أن راودتهم فكرة غير عادية تتمثل في احتجاز الحيوان رهينة لديهم والمطالبة بـ«فدية» لإطلاقه. وذكرت السلطات أن التمساح كان قد هرب من محمية طبيعية مجاورة بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، ولجأ إلى قرية ميدانيا في شرق ولاية أوتار براديش الفقيرة.

وأوضح المسؤول عن المنطقة المحيطة بمتنزه دودوا الطبيعي أنيل باتيل لوكالة فرانس برس أن القرويين أمسكوا بالحيوان ثم اشترطوا الحصول على 50 ألف روبية (680 دولاراً) لإعادته إلى المحمية. وقال «احتجنا إلى ساعات لإقناعهم بإطلاق التمساح». واستعاد الحيوان حريته وأُطلق في اليوم نفسه في نهر غاغرا، وفق باتيل الذي أشار إلى أن القرويين «لم يكونوا على بيّنة بتاتاً بأن التمساح محمي قانوناً».

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