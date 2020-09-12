كشف لغز الهيدروجين المعدني في مركز المشتري

المصدر: (دبي - البيان)

صمم علماء من الولايات المتحدة وسويسرا نموذجاً أولياً للعمليات الجارية داخل كوكب المشتري، ما سمح لهم بوصف مراحل تحول الهيدروجين إلى الحالة المعدنية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتفيد مجلة Nature، بأن الهيدروجين هو أبسط عنصر يتكون من بروتون واحد وإلكترون واحد، الأكثر انتشاراً في الكون، وهو المكون الأساسي لكواكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. ويبقى الهيدروجين على سطح هذه الكواكب في حالته الغازية، ولكن في المركز يكون في الحالة المعدنية، ويصبح مثل الموصل. هذا ما كشفته نتائج المراقبة والحسابات.

وقد تمكن علماء من جامعة كامبريدج ومركز بحوث IBM في زيوريخ وكلية البوليتكنيك في لوزان (EPFL) من تصميم نموذج أولي يجمع بين قدرات التعليم الآلي وميكانيكا الكم وتقنيات المعالجة الإحصائية الحديثة.

وجرت عملية تصميم النموذج باستخدام كمبيوترات EPFL، الذي كان أساسه حسابات منطقة صغيرة من التركيب الإلكتروني للهيدروجين الكثيف، التي وسعها نظام التعليم الآلي إلى نطاق كبير من درجات الحرارة من 100 إلى 4000 كلفن وضغط من 25 إلى 400 غيغا باسكال.

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