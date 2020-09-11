45 كوكباً بصفات شبيهة بالأرض

المصدر: (دبي - البيان)

وجد علماء الفلك، ما لا يقل عن 45 كوكباً تدور حول نجوم بعيدة، تمتلك صفات شبيهة بالأرض، بما في ذلك الغلاف الجوي المماثل، والحياة التي تحافظ على الماء السائل.

وحسب موقع روسيا اليوم، ابتكر خبراء من جامعة لوليا للتكنولوجيا بالسويد، طريقة جديدة لتحديد قابلية العيش على هذه العوالم البعيدة، من خلال دراسة غلافها الجوي.

ووجد الفريق طريقة لاستخدام المعلومات حول «الأنواع الموجودة في الغلاف الجوي»، وهي المواد الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي، ومدى سرعة هروبها إلى الفضاء، لتحديد مدى قرب كوكب خارج المجموعة الشمسية، من حيث درجة الحرارة والتكوين من الأرض.

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