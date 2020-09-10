الحرائق تهدّد محمية برازيلية للفهود

المصدر: (البرازيل - أ ف ب)

تهدد الحرائق المستعرة في بانتانال، أوسع منطقة رطبة مدارية على الأرض، محمية طبيعية تضمّ أكبر عدد من الفهود في العالم، بحسب ما كشفت السلطات البرازيلية.

وجاء في بيان صادر عن حكومة ولاية ماتو غروسو «أرسل جهاز الإطفاء في الجيش فريقي دعم لاحتواء حريق في متنزّه إنكونترو داس أغواس»، مع الإشارة إلى أن «العناصر الجدد ينضمون إلى 46 عنصراً يحاولون إخماد الحريق على هذه الجبهة». وأُسعفت امرأة وسبعة أطفال في المنطقة بعدما التهمت النيران منزلهم، وفق ما أفاد البيان.

وتشهد بانتانال الواقعة في أقصى جنوب غابة الأمازون هذه السنة حرائق غير مسبوقة.

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