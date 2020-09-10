تلسكوب فضائي يلتقط كنزاً من الصور

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت وكالة ناسا كنزاً دفيناً من الصور التي التقطها أحد أقوى تلسكوباتها الفضائية، يتضمن لقطات مذهلة من النجوم المتفجرة ومجموعات المجرات البعيدة.

والتُقطت مجموعة الصور، التي نُشرت على موقع ناسا الإلكتروني الأسبوع الماضي، على مدى عقود عدة بواسطة مرصد «تشاندرا» للأشعة السينية. وحسب موقع روسيا اليوم، أُطلق التلسكوب في عام 1999 ويدور حول الأرض على مسافة تصل إلى 65000 ميل (105000 كم). وتقول ناسا على مواقعها الإلكترونية: «في العقدين الماضيين، قام «تشاندرا» باكتشافات عميقة.

وساهم التلسكوب بمعلومات لا تقدر بثمن حول الكون والأشياء العجيبة بداخله». ونشرت ناسا مجموعة شملت 6 من أفضل صور «تشاندرا»، في 3 سبتمبر. وتُظهر إحدى الصور «سديماً كوكبياً» - العملية التي يمر بها النجم عندما ينفد الوقود ويتقلص اللب بسرعة. ويتوقع علماء الفلك أن شمسنا ستختبر هذا الحدث، في نحو 5 مليارات سنة.

وهناك لقطة أخرى تفصيلية عن مجموعة مجرات Abell 2744، وهي واحدة من أكبر الأجسام في الكون مرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية.

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