تاج محل يتحدى تفشي «كورونا»

المصدر: (نيودلهي - د ب ا)

من المنتظر أن تعيد السلطات الهندية فتح أبواب «تاج محل»، الذي يعد أبرز معلم سياحي في البلاد، أمام الزوار والسائحين في الثلث الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت السلطات الهندية، أمس الثلاثاء، إنه بعد إغلاق دام أكثر من 6 شهور بسبب أزمة (كوفيد19)، فإنه سيعاد فتح أبواب «تاج محل» أمام الزوار في 21 سبتمبر مع اعتماد تدابير صحية جديدة، على الرغم من التفشي المتسارع لفيروس «كورونا» في البلاد.

وقال المدير المساعد في وزارة السياحة في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند، أميت سريفاستافا لوكالة فرانس برس، إن «تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 سبتمبر»، مضيفاً «سنطبق كل البروتوكولات المرتبطة بمرض (كوفيد19)، من بينها وضع الكمامة والتباعد الجسدي».

وأوضح سريفاستافا أن عدد الزوار المسموح به سيقتصر على 5000 زائر يومياً، فيما كان المعدل اليومي للزوار سابقاً يصل إلى 20 ألف زائر.

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