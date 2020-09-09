إنقاذ مسن احتجزته ابنته بالقوة

المصدر: (ترجمة: راضية آيت خداش)

أنقذت الشرطة مسناً يبلغ من العمر 87 عاماً احتجزته ابنته بالقوة في منزلها بوسط المكسيك.

واكتشفت الشرطة الحادثة المروعة الخميس الماضي عندما حضرت إلى المنزل الواقع بمدينة سيلايا، غواناخواتو بموجب مذكرة توقيف بحق ابنته ليتيسيا البالغة من العمر 54 عاماً، لاستعادة بضائع غير مدفوعة. وأثناء إزالة البضائع، سمع رجال الشرطة صرخات من إحدى غرف النوم، حيث وجدوا والدها المسن بونيفاسيو.

وتم نقل الرجل المسن إلى عيادة طبية محلية ثم إلى ملجأ لكبار السن في المدينة. وتم القبض على ليتيسيا، ولم يعرف ما إذا كان سيتم توجيه أي تهم ضدها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز