كيف بدا وجه نادين نجيم بعد شهر من إصابتها بانفجار بيروت؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم صورة لها، تبين آثار الجروح التي تعرضت لها إثر انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

وتظهر صورة نادين نجيم عبر حسابها على موقع إنستجرام، آثاراً واضحة للجروح في وجهها، وظهرت نجيم بصحبة طفليها، وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك.

كانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وقالت الفنانة اللبنانية: "أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد"، مضيفة "الانفجار كان قريبا والمنظر ليس مثل الكلام أبدا، وكل من سيمر على منزلي سيرى الدم أينما كان وأن المنزل كله محكم، لكننا لا زلنا كلنا على قيد الحياة بحمد الله ألف مرة".

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