كائنات بحرية غريبة تظهر على أحد شواطئ بريطانيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مخلوق بحري غريب رصده مارتن غرين بينما كان في رحلة مع عائلته على شواطئ مدينة كارنارفون الملكية شمالي ويلز البريطانية.

وتبيّن له أن ما اعتقده قطعة خشب ضخمة طافية عبارة عن آلاف المخلوقات البحرية ذات المجسات العالقة على قطعة خشبية، التي تنيمي إلى فصيلة قشريات برنقيل المتعلقة بالسرطانات والكركند.

وعلى الرغم من مظهرها الغريب إلا أنها تعتبر من أطايب المطبخ البرتغالي والإسباني حيث يمكن أن يصل سعرالطبق منها ل25 جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشار غرين البالغ من العمر 47 عاماً من نيو برايتون في ميرسيسايد أن المخلوقات التي يمكن رؤيتها في إحدى الفيديوهات التي صورها لا تنفك تظهر وتختفي داخل أصدافها البيضاء وكأنها لا تنتمي إلى هذا العالم. وقال في حديث لصحيفة "ليفربول إيكو" بعد أن قام ابنه ببحث حول تلك الكائنات على الإنترنت أنها على الأرجح المخلوقات البحرية الأغلى ثمناً التي يمكن شراؤها. وأضاف: " تبين بعد البحث على محرك غوغل أن سعر القطعة الواحدة قد يصل إلى 25 جنيه إسترليني أما على القطعة الخشبية فكان يوجد حوالي 2000 كائن." ويعني ذلك في عملية حساب بسيطة أن الكائنات التي كانت تغطي القطعة على الشاطئ قد يصل ثمنها إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

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