شاهد.. الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لدعم بناء "الحزام والطريق"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاستشعار البصري عن بعد من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين أول أمس الاثنين، بحسب إذاعة الصين الدولية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي قاوفن-11 02 بواسطة صاروخ لونغ مارتش 4 بي في الساعة 1:57 مساءً (بتوقيت بكين)، بحسب المركز.

وكانت هذه المهمة رقم 345 للصاروخ الحامل من طراز لونغ مارتش.

ويبلغ القمر الصناعي الجديد مستوى المتر الفرعي من الدقة. وسيتم استخدامه بشكل أساسي في مسوحات الأراضي وتخطيط المدن وتأكيد حقوق الأرض وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

كما سيوفر القمر الصناعي، الذي تم إطلاقه حديثًا، دعمًا للمعلومات لبناء الحزام والطريق.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز