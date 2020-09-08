صورة مذهلة لظاهرة فلكية نادرة

المصدر: (دبي - البيان)

في ليلتي 5 و6 سبتمبر، مر القمر أمام الكوكب الأحمر، في ظاهرة نادرة، تُعرف باسم الاحتجاب القمري للمريخ.

وحسب موقع روسيا اليوم، اختفى المريخ عن أولئك الموجودين في أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وبدا في بقية العالم، كما لو كان نجماً أحمر بجوار قمرنا. وقدم احتجاب المريخ بعض الصور المذهلة، خاصة تلك التي تلتقط من قبل باتريسيو ليون من سانتياغو، في تشيلي. وبعد أن أخذ القمر مكانه أمام المريخ، التقط ليون صورة مذهلة عالية الدقة، تُظهر كلاً من القمر والمريخ، بتفاصيل مذهلة.

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