السرقة على الهواء مباشرة.. في زمن زووم

المصدر: (دبي - البيان)

تعرضت تلميذة في الإكوادور للسرقة، على الهواء مباشرة خلال درس عبر برنامج زووم، بينما كان المعلم والطلبة يشاهدون ما يحدث من دون أي حول لهم ولا قوة.

وحسب موقع سكاي نيوز، اقتحم مجموعة من اللصوص منزل الطالبة خلال الدرس وسرقوها أمام زملائها الذين بدوا مصدومين، وأخذوا يصيحون بأن زميلتهم تتعرض للسرقة، وفق ما أظهر فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووقع الهجوم على الفتاة، التي تدعى ماريا خوسيه، أثناء مشاركتها في درس عبر برنامج زووم مع 25 آخرين، من بينهم معلمها في مدينة أمباتو في تونجوراهوا وسط الإكوادور يوم الجمعة الماضي.

ويبدو أن اللصوص لم يكونوا على دراية بتصوير اقتحامهم للمنزل وتهديدهم للطالبة، ما سمح لزملائها في الفصل بتنبيه السلطات وعائلة الضحية، وتمكن رجال الشرطة من اعتقال أربعة مشتبه فيهم بعد فرارهم من مكان الحادث.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز