«الدب الفراشة» يسقط في فخ أسطواني بإيطاليا

المصدر: (روما - د ب أ)

أمسكت السلطات في جبال الألب الإيطالية بالدب البري الشهير بطرائف هربه التي أكسبته اسم «بابيون» (الفراشة)، المرة الثالثة، حسبما ذكرت حكومة إقليم ترينتو أمس.

هرب الدب المعروف رسمياً باسم «إم 49» مرتين من محبسه في يوليو 2019 وفي يوليو 2020، والشهر الماضي فقد الطوق اللاسلكي الذي كان مزوداً به للسيطرة على تحركاته.

وقالت حكومة ترينتو في بيان إنه تم الإيقاع بالدب في فخ أسطواني في سلسلة جبال لاجوراي، حيث تم رصده مؤخراً. يشار إلى أن «بابيون» هي رواية شهيرة للهرب من السجن.

هرب «إم 49» أولاً بعد ساعات من الإمساك به، حيث تسلق أربعة أسوار، بما في ذلك سور مكهرب بتيار الجهد العالي، فيما وصفته السلطات بعمل «لا يمكن تصوره». ثم استغرق الأمر تسعة أشهر من حراس الحدائق للإمساك به وإعادته إلى المعسكر المغلق.

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