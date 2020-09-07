شاهد.. الكشف عن طائرة خارقة للرئيس الأمريكي

المصدر: وكالات

حصلت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى "Hermeus" على عقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأمريكية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيقة، حيث تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فأن الشركة فازت بعقد تطوير الطائرة التي ستحمل الرئيس الأمريكي، بعد قيامها بتصميم وبناء واختبار نموذج أولي لمحرك قادر على جعل الطائرة تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.

ونجحت الشركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في مارس الماضي، وفق ما أوضح موقع "أفييشن ويك".

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