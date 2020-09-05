"مفاجآت صيف دبي".. 7 أسابيع حافلة بالعروض والترفيه والجوائز

المصدر: وام

قدمت الدورة الثالثة والعشرون من "مفاجآت صيف دبي 2020 " على مدى سبعة أسابيع خلال الفترة بين 9 يوليو و29 أغسطس الماضيين جوائز بملايين الدراهم وعروضا وتخفيضات رائعة بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية.

وشهدت مفاجآت صيف دبي هذا العام أكثر من 140 عرضا ترويجيا بمشاركة أكثر من 900 علامة تجارية عالمية وما يزيد على 3000 متجر و31 مركز تسوق في دبي.. بينما فاز أكثر من 17 ألف متسوق بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 6.2 مليون درهم كان من بينها 10 سيارات فاخرة ضمن عروض " أنفق واربح" في أبرز الوجهات ومراكز التسوق بدبي.

فيما حظي المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض والتخفيضات في مراكز التسوق التي التزمت بأعلى معايير الصحة والسلامة بما في ذلك فحص درجة حرارة المتسوقين والامتثال لمعايير التباعد الاجتماعي وإلزام زوار مراكز التسوق بارتداء الكمامات.

وبعد تزيينه بشعار مفاجآت صيف دبي عند انطلاقها في 9 يوليو الماضي حمل "برج خليفة" الشعار ذاته أربع مرات.

واستمتع المتسوقون بـ 154 عرضاً للألعاب النارية وعروض حية فضلا عن 270 فعالية وعرضا ترفيهيا في مختلف مراكز التسوق في دبي.. والتقوا الشخصية المحبوبة "مدهش"، والشخصية المصاحبة له "دانة" بالجمهور 28 مرة.

وشارك 80 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء المنطقة والعالم في الاحتفالات.

وأتيحت للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بإجازة الصيف حيث قدمت مفاجآت صيف دبي أكثر من 280 عرضا ترويجيا رائعا على المطاعم والإقامات في الفنادق في أبرز الوجهات المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وشهدت مفاجآت صيف دبي هذا العام أيضا تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في "مول الإمارات" بعدما تم استخدام أغلفة 8600 لعبة من "فانكو بوب" لرسم أكبر لوحة فسيفساء تمثل شخصية "مدهش".

وشارك المتسوقون في أكثر من 88 ألف جولة من لعبة" Yalla DSS "الإلكترونية عبر هواتفهم الذكية لإتمام تحديات شيقة على خريطة افتراضية لمدينة دبي.

في حين عمل أكثر من 550 طاهيا مبتدئا على صقل مهاراتهم في سلسلة تعليم الطهي الاحترافية خلال مفاجآت صيف دبي.

وفي هذا السياق قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي - إن المفاجآت تقدم في كل دورة أفضل العروض وتتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بإجازة الصيف في أبرز الوجهات والفنادق ومراكز التسوق في دبي لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم هذا العام نتيجة جائحة "كوفيد-19" فإن النجاح الذي حققته الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي يعتبر إنجازا بارزا على جميع المقاييس بعدما أثبتنا استعداد دبي لاستقبال الزوار والعائلات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين لما قدموه من دعم كبير لمفاجآت صيف دبي التي قدمت أبرز عروض التسوق والترفيه على مدى 52 يوما حيث لعب كل منهم دورا محوريا في تقديم دورة متميزة بما حملته من عروض ترويجية وفعاليات ترفيهية.

وأكد ممثلو الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم بنك رأس الخيمة الوطني ومجموعة "الفطيم العقارية " ومجموعة عبدالواحد الرستماني و"نخيل مولز" ومراس وغيرهم، أن مفاجآت صيف دبي هذا العام جاءت في الوقت المناسب لتزامنها مع الخروج التدريجي والآمن من تأثيرات جائحة "كوفيد-19 ".. معربين عن الفخر بالشراكة الاستراتيجية مع مفاجآت صيف دبي والحرص على دعم أهدافها لجعل دبي الوجهة الأمثل للعطلات والتسوق والسياحة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز