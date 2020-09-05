بالفيديو.. "سبيس إكس" تطلق أقمار ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قام صاروخ فالكون 9، التابع لعملاق تكنولوجيا الفضاء سبيس إكس، بإطلاق أحدث دفعة من أقمار ستارلينك الاصطناعية.

وستارلينك هي شبكة دولية من الأقمار الاصطناعية تتعلق بالبنى التحية على الأرض، وستعمل على توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وواسع النطاق وإيصاله إلى المواقع التي كان الوصول فيها إليه غير متوفر أو غير محل ثقة.

في الأسابيع المقبلة، ستستخدم الأقمار الصناعية محركات الدفع المحملة على متنها للانتشار والدخول في مدار التشغيل.

وتهدف ستارلينك إلى بدء توفير خدماتها بشمال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال العام الجاري، بحسب "يورونيوز".

كلمات دالة:
  • فالكون ،
  • سبيس إكس،
  • ستارلينك ،
  • الإنترنت ،
  • الولايات المتحدة
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