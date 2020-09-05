مطعم يستعين بلاعبي كمال أجسام

المصدر: (طوكيو - رويترز)

خطرت في بال صاحب مطعم للسوشي في وسط اليابان فكرة لإنعاش الطلب الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.. وهي أن يرسل الطلبات للمنازل لزبائنه مع لاعبي كمال الأجسام عراة الصدور.

وأطلق ماسانوري سوجيورا كبير الطهاة في مطعم إمازوشي على الخدمة اسم «خدمة توصيل مفتولة العضلات». ووظف سوجيورا أصدقاءه الذين كانوا يعملون في مركز للياقة البدنية للعمل في توصيل طلبات مطعمه إذ أصبحوا عاطلين خلال الجائحة.

والشرط الوحيد ليأتي طلبك محمولاً بعضلات مفتولة هو أن يتخطى سعر الطلب 7000 ين (66 دولاراً). وحظيت الفكرة بإعجاب كبير على تويتر ويتلقى سوجيورا ما يصل إلى عشرة طلبات في اليوم للخدمة بما يعني أن عائداتها الشهرية ستصل لنحو 1.5 مليون ين.

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