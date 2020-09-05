الفيل الكئيب «كافان» إلى كمبوديا

المصدر: (إسلام أباد - د ب أ)

فحص الأطباء البيطريون من منظمة دولية معنية بالرفق بالحيوان، أمس، الفيل «كافان» وهو فيل وحيد في حديقة حيوان باكستان، قبل نقله إلى ملجأ في كمبوديا بعد سنوات من الغضب العالمي بشأن ظروف معيشته الصعبة.

وسوف يتم إرسال كافان قريباً إلى الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا لإنهاء ثلاثة عقود من مأساة قضاها في محبس صغير في حديقة حيوان مارغزار في إسلام أباد، حيث قضى أغلب حياته مقيداً في سلاسل.

كان البيطريون من منظمة «فور بوز» (المخالب الأربعة) ومقرها فيينا قد قاموا بتقييم الحالة الصحية والنفسية لكافان لمعرفة ما إذا كان ملائماً للنقل الجوي ولحياة جديدة مع أفيال أخرى. وسوف تحدد السلطات الباكستانية مغادرته في ضوء تلك المقترحات، حسبما قال الطبيب أنيس رحمان من مجلس إدارة الحياة البرية بإسلام أباد.

واكتسب كافان سلوكاً غريباً نظراً لأنه لم يتم تدريبه من جانب مهنيين في سن صغيرة، حسبما قال أكمل رنا وهو استشاري بيطري في حديقة الحيوان.

وأضاف رنا: «زاد بؤسه وكآبته عندما نفقت رفيقته المسماة ساهيلي في 2012».

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