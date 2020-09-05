وفاة رسام الكارتون الألماني أولي شتاين

المصدر: (هانوفر - د ب أ)

توفي رسام الكارتون الألماني أولي شتاين، المعروف في جميع أنحاء العالم برسومه المتحركة التي تصور مجموعة من الحيوانات، عن عمر ناهز 73 عاماً، حسبما أعلنت مؤسسته الخيرية أمس.

وقالت كاتيا زايفرت، رئيسة مؤسسة أولي شتاين للحيوانات المعوزة للرعاية، أمس الجمعة إن رسام الكارتون توفي الأسبوع الماضي في منزله بالقرب من مدينة هانوفر بوسط ألمانيا، مضيفة أن شتاين دُفن بناء على رغبته خلال مراسم حضرها أقرب أصدقائه في هانوفر. ولم يترك شتاين عائلة وراءه.

وذكرت المؤسسة أن شتاين كان يعاني من مرض الشلل الرعاش «باركنسون»، لكن وفاته اعتبرت مع ذلك مفاجئة. ونشر شتاين بطاقاته البريدية الأولى عام 1982، وتبع ذلك كتبه الأولى عام 1984. وكان أسلوبه، الذي يتميز بأعين منتفخة وشخصيات متضخمة الأنف، معروفاً خارج حدود ألمانيا.

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