نزاع أمريكي أسترالي بسبب «ساندوتش»

المصدر: (سيدني د. ب. ا)

أعربت سلسلة مطاعم «هنجري جاك» في أستراليا عن «دهشتها» من قضية تتعلق بالماركة التجارية رفعتها سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» المنافسة، حيث زعمت الأخيرة أن الشركة الأسترالية قامت بمحاكاة ساندوتش «بيج ماك»، الذي تشتهر به الشركة الأمريكية.

ورفع قسم آسيا الهادئ في ماكدونالدز قضية لدى محكمة اتحادية، زاعماً أن «هنجري جاك» قام «باقتباس أو تقليد عن عمد.. للشكل أو القوام المميز» لساندوتش البرجر الأيقوني لماكدونالدز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن وثائق المحكمة. وقالت السلسلة الأمريكية، إن السلسلة الأسترالية استخدمت نفس المكونات وقلدت الدعاية الإعلانية في برجر «بيج جاك خاصتها». وردت هنجري جاك قائلة إن إقامة الدعوى «بدون أساس».

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