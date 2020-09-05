شاهد.. "ناسا" تجرّب صاروخاً ذا قوة خارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتجريب صاروخ ذي قوة دفع كبيرة من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية.

وتطمح ناسا أن يكون هذا الصاروخ جزءاً من نظام إطلاق المركبات الفضائية الجديد، والذي سيسمح بحمل رواد الفضاء والبضائع إلى القمر لما يوفره من قوة دفع كبيرة عن سابقيه، وفق "يورونيوز".

وأثناء الاختبار، الذي أحدث اهتزازات قوية، حرق الصاروخ خلال اشتعاله ستة أطنان من الوقود في الثانية، قاذفا ألسنة من اللهب امتدت لعشرات الأمتار وسحبا كثيفة من الدخان من العادم.

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