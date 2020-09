"ديناميت" تُدخِل "بي تي إس" الكورية الجنوبية "غينيس" من بابها الواسع

المصدر: البيان الإلكتروني

أضافت فرقة الكي-بوب الكورية "بي تي إس" ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأغنيتها الجديدة "ديناميت" التي تصدرت قائمة بيلبورد هوت 100.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم 1 سبتمبر على موقعها الإلكتروني أن الفيديو الموسيقي لأغنية بي تي إس "ديناميت" تم إدراجه ضمن موسوعة غينيس باعتباره الفيديو الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة.

وتم إدراج الفيديو الموسيقي لأغنية "ديناميت" أيضا في موسوعة غينيس باعتباره الفيديو الموسيقي الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة والفيديو الموسيقي لفرقة الكي-بوب الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة.

وسجل الفيديو الموسيقي لأغنية "ديناميت" 101.1 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال الـ 24 ساعة الأولى من عرضه، بحسب "يونهاب"

ويشار إلى أن الفيديو الموسيقي، الذي يدخل موسوعة غينيس في الفئات الثلاث المذكورة أعلاه قبل "ديناميت"، كان الفيديو الموسيقي لأغنية "How You Like That" التي أصدرتها فرقة الكي-بوب الكورية "بلاك بينك" في يونيو من هذا العام.

وقد دخلت الحفلة الموسيقية "بانغ بانغ كون : ذا لايف" (Bang Bang Con: The Live) التي أحيتها فرقة بي تي إس عبر الإنترنت في يونيو من العام الجاري، موسوعة غينيس بصفتها البث المباشر للحفلة الموسيقية الأكثر مشاهدة.

الجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" تصدرت قائمة بيلبورد هوت 100 بأغنيتها الجديدة التي أطلقتها الفرقة يوم 21 من الشهر الماضي، لتصبح أول مغني كوري جنوبي أو فرقة كورية جنوبية تتصدر هذه القائمة.

