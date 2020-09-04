النعش عقاباً لرفض ارتداء الكمامة

المصدر: (جاكرتا - د ب أ)

يمكن للأشخاص الذين يرفضون ارتداء الكمامة المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اختيار الاستلقاء في نعش لأكثر من دقيقة بدلاً من القيام بخدمة المجتمع أو دفع غرامة.

وأفاد مسؤولون أن السلطات في شرق جاكرتا طبقت إجراء غير معتاد لجعل أولئك الذين يرفضون ارتداء الكمامة يفكرون في العواقب، بعد تجاوز عدد الحالات اليومية ألف حالة.

وقال أحد المسؤولين لأحد المخالفين لقواعد ارتداء الكمامة وهو يرقد في نعش مفتوح في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت: «فكر فيما يحدث إذا أصبت بكوفيد- 19».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز