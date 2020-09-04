جونسون وأسرته يتعافون من «كورونا»

المصدر: (لوس آنجلس - رويترز)

قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، في رسالة مصورة بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تأكدت إصابته بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس «كورونا»، هو وزوجته وابنتيهما، في الأسابيع الماضية، لكنهم تعافوا جميعاً، وباتوا بصحة جيدة.

وقال جونسون، على موقع إنستغرام، إن العدوى انتقلت إليه هو وزوجته لورين (35 عاماً) وابنتيهما، جاسمين (أربعة أعوام) وتيانا (عامان)، قبل حوالي أسبوعين ونصف، من «أصدقاء مقربين للغاية من الأسرة»، قال إنهم ليست لديهم أي فكرة عن كيفية إصابتهم. وأضاف أن أسرته، وكذلك الأصدقاء الذين أصيبوا بالفيروس أولاً، كانوا ملتزمين بإجراءات السلامة لتجنب المرض.

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