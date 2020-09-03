منح الفنان المصري محمد رمضان التأشيرة الذهبية في الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

حصل الفنان المصري محمد رمضان محمود حجازي على الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات.

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

ونشر الفنان المصري صورة للإقامة عبر حسابه في «إنستغرام»، موجها الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: «شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد في مايو 2019 نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

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