ثعبانان يحطمان سقف منزل.. من أجل أفعى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فوجئ ديفيد تايت لدى عودته إلى منزله الكائن في لايسيس كريك بولاية كوينزلاند الأسترالية، بانهيار سقف المطبخ، تحت وطأة ثقل ثعبانين كانا يتنافسان على ما يبدو على شريك.

قطعة ضخمة من السقف استقرت على طاولة المطبخ، تركت حيرة في ذهن ديفيد، الذي قال في حديث لشبكة «ناين نتورك» التلفزيونية الأسترالية: «كنت أعلم بأن السماء لم تمطر، لذا، بدأت أبحث عن السبب الذي خلّف الحفرة والانهيار».

وسرعان ما تمكن تايت من العثور على المذنب، وكان عبارة عن ثعبانين غير سامين من نوع أفعوان السجاد، يبلغ طول أحدهما 2.8 متر، فيما الآخر بطول مترين ونصف المتر، وقد تمكنا من التسلل إلى كل من غرفة النوم وغرفة الجلوس. وقدر إجمالي وزن الثعبانين مجتمعين، بخمسة وأربعين كيلوغراماً.

صياد الأفاعي ستيفن براون، الذي تم استدعاؤه وطلب مساعدته، أعرب عن اعتقاده بأن الزاحفين كانا يتقاتلان على أفعى كانت موجودة في مكان ما بالقرب من السقف. كما أعرب عن شكوكه بأن تكون تلك الأفعى لا تزال قابعة قرب المكان. وفي حين تمت إعادة الثعبانين إلى البرية، لم يتم العثور على الأفعى.

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