سم نحل العسل يُدمّر خلايا سرطان الثدي في 60 دقيقة

المصدر: (سيدني- د ب أ)

كشف باحثون غربي أستراليا عن أن سم نحل العسل الأوروبي يمكن أن يكون «فعالاً بشكل ملحوظ» في قتل خلايا سرطان الثدي، التي يصعب علاجها.

واستخدمت الدراسة التي أجراها معهد «هاري بيركينز» للأبحاث، السم من 312 نحلة منتجة للعسل، ونحلة طنانة، للتحقق من مدى خصائصها المضادة للسرطان.

وخلص الفريق إلى أن سم النحل لا يتسبب فقط في قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وخلايا سرطان الثدي المخصب، بل يفعل ذلك بتركيز لا يضر الخلايا الطبيعية.

ويشكل سرطان الثدي الثلاثي السلبي ما بين 10 و15% من جميع سرطانات الثدي، حسب المعهد. ولا توجد له علاجات مستهدفة فعالة. وقالت سيارا دافي، الباحثة الرئيسية، في منشور على موقع المعهد : «وجدنا أن الميلتين يمكن أن يُدمّر أغشية الخلايا السرطانية بالكامل خلال 60 دقيقة».

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