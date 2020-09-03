أخطر شجرة في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

تعد الأشجار جزءاً أساسياً من الطبيعة، تنظف الهواء الذي نتنفسه، وتوفر الظل من الشمس، وتوفر الفاكهة، لكن الإعجاب لن يكون رد فعلك عندما تقترب من شجرة «المانشينيل»، أو تفاحة الموت الصغيرة.

تنبت هذه الشجرة، حسب موقع «روسيا اليوم»، على طول الشواطئ الرملية في المناخات الاستوائية، الممتدة من فلوريدا إلى منطقة البحر الكاريبي، وصولاً إلى أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية. وهذه الشجرة يمكن أن تسبب أذى بالغاً لكل من يقترب منها، وتم تصنيفها كأخطر شجرة في العالم، بحسب «غينيس» للأرقام القياسية. وتحتوي سموماً في كل جزء منها، سواء بالثمر أو الجذع أو الأوراق.

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