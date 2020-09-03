حمدان بن محمد: حمدان بن راشد رمز الفخر والشهامة

المصدر: شعر: حمدان بن محمد بن راشد

وصف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بأنه رمز الفخر والشهامة، ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر «تويتر»، أبياتاً شعرية تمنى فيها سموه لسمو الشيخ حمدان بن راشد السلامة من كل بأس ومكروه، وأن يكون بخير دائم.

"سلامتك من كل باسٍ ومكروه

ياشيخنا رمز الفخر والشهامه

يامفخرة داره وياعزوة أخوه

ياللي على نجم الثريّا مقامه

نطلب من الله جل شانه ونرجوه

إنّك بخير ودايمٍ في سلامه".

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