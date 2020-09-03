«فالنتينو» تعرض في ميلانو

المصدر: (ميلانو - أ ف ب)

أعلنت دار «فالنتينو» الإيطالية للأزياء أن عرض مجموعتها لربيع سنة 2021 وصيفها سبتمبر الجاري لن يقام في باريس كما جرت العادة، بل «استثنائياً» في مدينة ميلانو الإيطالية بسبب جائحة كوفيد 19.

وأشارت «فالنتينو» في بيان إلى أن «مجموعة ربيع 2021 وصيفها للرجال والنساء ستُعرّض استثنائياً في 27 الجاري خلال أسبوع الموضة في ميلانو». وأضاف البيان أن «هذه اللحظة غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 دفعت المجموعة إلى إعادة النظر في مكان عرض تشكيلة فالنتينو الجديدة لهذا الموسم، فاختارت ميلانو بدلاً من باريس».

وكانت أسابيع عروض الأزياء في كل من لندن وميلانو وباريس أقيمت افتراضياً للمرة الأولى في تاريخها خلال شهري يونيو ويوليو المنصرمين، وتخللها عرضان حيان فحسب في إيطاليا.

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