الهند.. طالبة مصابة بـ«كورونا» تجري الامتحانات في غرفة منفردة بالمدرسة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ترتيبات خاصة سمحت لطالبة مصابة بـ«كوفيد 19» في ولاية راجستان الهندية، أن تجري امتحانات الدبلوم في غرفة منفردة، حضرت لها خصيصاً، وفق ما نقلت مواقع إخبارية في الهند.

ووصلت الطالبة إلى مركز الامتحانات في مدرسة داوسا رامكاران جوشي للتعليم الثانوي بواسطة سيارة إسعاف نقلتها من مستشفى داوسا، حيث تتلقى العلاج. وكانت قد طلبت الإذن من إدارة المنطقة للخضوع للامتحان، بعد أن أعلنت رغبتها في إجرائه على الرغم من حالتها الصحية حسب ما أكد غانشيام مينا المسؤول في منطقة دواسا، قائلاً: «ما إن وافقت على إجراء الامتحانات حتى شرعت الإدارة في العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإتمام العملية بنجاح».

وتزامن قيام الطالبة بالامتحان مع دخول مراقب يرتدي معدات الوقاية الشخصية للحرص على سير الأمور كما ينبغي. وأشار مينا إلى أنه وحاكم المنطقة ومسؤولين رفيعي المستوى قد أجروا اجتماعاً لمناقشة مسألة الترتيبات الواجب القيام بها. وقد أعطيت غرفة منعزلة مع معدات الوقاية الشخصية لارتدائها أثناء القيام بالامتحان، كما عمل فريق طبي على إحضارها بسيارة الإسعاف لمركز الامتحانات، وتم تعيين مراقب مع تزويد الغرفة بالمياه واتباع معايير التباعد الجسدي.

وأمضت الطالبة 3 ساعات داخل قاعة الامتحانات قبل الانتهاء، وتم تعقيم الغرفة حسب الأصول المتبعة. الفريق الطبي إضافةً إلى 8 مسؤولين كانوا حاضرين داخل مركز إجراء الامتحانات، حيث تم الحرص على إعادتها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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