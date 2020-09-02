«الآساي».. فاكهة تحمل آمال علاج «كوفيد 19»

المصدر: (أوتاوا - أ ف ب)

في مسعى إلى إيجاد علاج لأعراض فيروس كورونا المستجد الأكثر حدة، يدرس باحثون كنديون منافع فاكهة نخل الآساي، بحسب ما كشف أحد هؤلاء الخبراء.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن الثمرة العنبية لهذه النخلة التي أصلها من أمريكا الجنوبية والوسطى يمكنها أن تخفف حدة الالتهابات.

ولاحظ الخبراء أن فيروس كورونا الذي تنتشر عدواه في أنحاء العالم أجمع قد يتسبب بالتهابات حادة تؤدي إلى مضاعفات صحية.

وقد قرر الباحث مايكل فاركو الذي يدرس منذ خمس سنوات تأثير هذه الفاكهة في الاستجابة الالتهابية، أن يختبر مع زميلته آنا أندرياتسا فعالية هذه الثمار في علاج مرض (كوفيد 19).

وقال فاركو: «إنها مجرد تجربة. فهذه الفواكه لا تكلف كثيراً وهي آمنة وفي متناول الجميع، لذا يستحق الأمر عناء التجربة».

وجمع الخبيران لأغراض البحث نحو 580 مريضاً شخصت إصابتهم بفيروس كورونا في كندا والبرازيل، حيث تنتشر زراعة هذا النوع من النخيل.

ومن المرتقب أن تستغرق هذه الدراسة 30 يوماً، على أن تنشر نتائجها في نهاية العام 2020.

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