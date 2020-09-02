غاب السكان.. فارتادت الدببة الأسواق

المصدر: (إعداد - راضية آيت خداش)

بعدما التزم السكان بالحجر الصحي بأمان في منازلهم بأمريكا، أصبحت الحيوانات أكثر جرأة. ففي سان فرانسيسكو، ظهرت ذئاب البراري على أسطح المنازل. وفي أوكلاند، يصيح الطاووس طوال الليل بينما يهاجم الديك الرومي الأشخاص الذين يجرؤون على زيارة حديقة الورود الخاصة به. واليوم، استقبل متجر «سيفواي» في كينغز بيتش، وهي بلدة تقع على الشاطئ الشمالي لبحيرة تاهو، زائراً غير اعتيادي،

حيث أظهر فيديو التقطه أحد العملاء عبر هاتفه المحمول في 27 أغسطس الماضي، دباً وهو يتفحص بعض الوجبات الخفيفة عند مدخل محل البقالة. وعلى يساره صف من الأفوكادو. ومن أمامه بعض السندويشات الجاهزة.

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