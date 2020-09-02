المشروبات الغازية و«البرغر» تسرّع الشيخوخة

المصدر: باريس- (أ ف ب)

أكدت دراسة جديدة، أن الأغذية الصناعية المحولة بشدة، الميسورة الكلفة والسهلة الاستخدام، مثل بعض الأطباق الجاهزة والمشروبات الغازية والبرغر والبسكويت، تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية لكبار مستهلكيها، بحسب ما كشف باحثون.

وخلصت هذه الدراسة التي استندت إلى قياس أحد مؤشرات الشيخوخة البيولوجية هو طول العناصر الجينية المعروفة بـ «تيلومير» (أو القطعة النهائية) عند 886 إسبانياً تخطوا الخامسة والخمسين من العمر، إلى أن النظام الغذائي السييء قد يسرع شيخوخة الخلايا.

وقدم المشاركون الذين وزعوا على أربع مجموعات، من الأكثر استهلاكاً لهذه الأطعمة إلى الأقل استهلاكاً لها، عينات من لعابهم خضعت لتحاليل جينية، مع الإشارة إلى معدل الاستهلاك اليومي للأغذية المحولة.

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