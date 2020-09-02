ذوبان الأنهر الجليدية يرفع منسوب البحيرات

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ارتفع منسوب البحيرات التي تشكلت إثر ذوبان الأنهر الجليدية في العالم بنسبة 50 % في خلال 30 سنة، بحسب دراسة جديدة تستند إلى بيانات أقمار اصطناعية.

وقال دان سهوغار، وهو عالم في مورفولوجيا الأرض وأستاذ مشارك في جامعة كالغاري أشرف على هذه الأبحاث، «كنا نعلم أن المياه التي تذوب لا تصبّ كلها مباشرة في المحيطات، لكن لم يكن لدينا بيانات لتقدير الكمية المخزنة في البحيرات أو تحت الأرض».

ومن شأن خلاصات هذه الدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» أن تساعد العلماء والحكومات في رصد المخاطر المحتملة التي قد تحدق بسكان المناطق المحيطة بهذه البحيرات التي غالباً ما تكون غير مستقرة.

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