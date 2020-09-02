إبرة بطول 3.5 سنتمترات تستقر في قلب مراهق

المصدر: (دبي - البيان)

لم يلحظ مراهق أنه ابتلع إبرة صغيرة عندما كان يخيط ثيابه، إلى أن كانت المفاجأة في يوم ما، حين اكتشف الأطباء مكان الإبرة في قلب الفتى البالغ من العمر 17 سنة، عقب نقله إلى قسم للطوارئ في الولايات المتحدة، جراء آلام حادة على مستوى الصدر، وفق مجلة «امرجنسي ميدسين».

وعندما أجرى الأطباء فحوصاتهم على الفتى، أبدوا خشية من أن يكون مصاباً بالتهاب عضلة القلب والغشاء المحيط بها، خاصة وأن مستوى البروتينات لديه في الدم كان مرتفعاً، ما يؤشر إلى إمكانية إصابة في القلب.

ولكن صور أشعة أظهرت وجود جسم معدني غريب بطول 3.5 سنتمترات مستقر في القلب، وكان بارزاً من الغرفة السفلية اليمنى للقلب، التي تضخ الدم إلى الرئتين.

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