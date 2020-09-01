«انعكاسات دبي»..بانوراما تصاميم فريدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أصدر المصور الفوتوغرافي المقيم في مدينة نيويورك الأمريكية أندرو بروكوس، سلسلة متكاملة جديدة بعنوان «بالمقلوب»، من بينها عمل بارز بعنوان "انعكاسات دبي"، أضاء من خلالها على لغة التصميم الفريدة والمعقدة للأمصار والحواضر الشرق أوسطية واستعرضها في موقع مجلة «ديزاين بوم» المتخصصة في العمارة والفنون. ويستعرض عمله استكشافات في عالم الصور الفوتوغرافية المعمارية المستوحاة من الهندسة المعمارية الحديثة والمستقبلية لمدن بارزة، كدبي وأبوظبي والشارقة.

وتنسج السلسلة إعادة تعريف غرافيكية للمدينة ممزوجة بجرأة الألوان الصاخبة والتجريد واللقطات القريبة. وقد أبدع بروكوس عبر سلسلة «بالمقلوب» النابضة بتوليد مشاهد مبهرة، كما لجأ إلى تقنيات التجريد بهدف خدمة إعادة تأطير الهندسة المعمارية وموضعة المشاهد في فضاء بديل متحرر من قيود المدركات الإيجابية الخاصة. وتم استخدام التنسيقات الكبرى للصور بغية عرضها ورؤيتها بقياس 2.5 متر أي ما يعادل 8 أقدام.

وجاء عدد من الصور الفوتوغرافية التي التقطها لمجموعة «بالمقلوب» تحت عدة عناوين ومن بينها «انعكاسات دبي» و«عمالقة شارع الشيخ زايد» و«واجهة ذات أشكال هندسية» و«واجهة حلزونية» و«واجهة مستقبلية» و«واجهة دائرية»، وذلك تبعاً لأنواع المباني التي رصدتها عدسته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز