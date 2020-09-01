اكتشاف آلية عمل الدماغ عند القلق والمخاطرة

المصدر: (القدس - شينخوا)

ألقى باحثون، اخيراً، الضوء على آلية البقاء التي يتم تفعيلها في الدماغ ضمن ظروف من عدم اليقين والصراع المجهد، مع بروز الحاجة إلى المخاطرة، حسبما ذكرت جامعة تل أبيب، أول من أمس.

وقد تساعد النتائج التي اكتشفها باحثون إسرائيليون ونشرت بمجلة «نيتشر كوميونيكشنز»، في فهم الآليات العصبية في الاضطرابات العقلية بمستوياتها المتباينة.

وقد يؤدي هذا الكشف، إلى علاجات مستقبلية للاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، أو الاضطرابات المرتبطة بالمخاطرة المفرطة. وفي دراستهم، فحض العلماء من جامعة تل أبيب ومركز سوراسكي الطبي، حالات من عدم اليقين والصراع في الدماغ حول مسار العمل الذي يجب اتخاذه في بيئة مليئة بالمخاطر.

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